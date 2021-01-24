عبد الصمد: تطعيم الإعلاميين ضدّ "كورونا" هو ضمن الاولويات

أعلنت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال منال عبد الصمد نجد أنّ "تطعيم الإعلاميين ضمن الاولويات، لأنهم في الصف الاول، وسيكونون في المرحلة الثالثة بعد الصف الطبي والمرضى المعرضين"، وأضافت: "لقد نلنا موافقة على ذلك وهذا الامر من اولويات منظمة الصحة العالمية كذلك".

وفي حوار مع إعلاميين تحدثوا عن تجربتهم مع الإصابة بفيروس "كورونا" عبر قناة الـ"NBN"، أكدت عبد الصمد حرصها على الإطمئنان على كل إعلامي أصيب بالفيروس، وقالت: "الجائحة بخطورتها تنال كل المجتمع، والاعلاميين بعملهم على الارض هم في الصفوف الامامية، ووفق دراسة قامت بها الدولية للمعلومات يوجد 3000 اعلامي في لبنان اصيب منهم 94 شخصا يمثلون 3.1%".