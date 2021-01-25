خطاب مهمّ للحريري في 14 شباط

أشارت مصادر متابعة عبر "الأنباء" الكويتية الى خطاب مهم للرئيس سعد الحريري بمناسبة ذكرى استشهاد والده الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط المقبل، يفترض ان يحدث أثرا".