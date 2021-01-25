لبنان

خطاب مهمّ للحريري في 14 شباط

Lebanon 24
25-01-2021 | 00:17
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أشارت مصادر متابعة عبر "الأنباء" الكويتية الى خطاب مهم للرئيس سعد الحريري بمناسبة ذكرى استشهاد والده الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط المقبل، يفترض ان يحدث أثرا".
المصدر: الانباء الكويتية
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الحريري

14 شباط

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