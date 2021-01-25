لبنان

بيان توضيحي من قوى الأمن حول الاعتداء على أحد عناصرها.. ماذا تضمّن؟

Lebanon 24
25-01-2021 | 00:29
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صدر عن قوى الامن الداخلي البيان التالي:
"يتم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بالاعتداء بالضرب على احد عناصر قوى الامن الداخلي، وبعد المتابعة تبين انه بتاريخ 24/1/2021 حصل اشكال بين العنصر خارج دوام عمله واحد الاشخاص القاطنين في الشارع المجاور بسبب خلافات فردية قديمة في منطقة الميناء طرابلس.
وتم فتح محضر تحقيق بالموضوع بالتاريخ نفسه من قبل الفصيلة المعنية باشراف القضاء المختص والعمل جار لتوقيف المعتدي".
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