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كلام صريح

Lebanon 24
25-01-2021 | 00:45
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حرص مرجع روحي على الكلام مع أحد زواره بصراحة تضمّنت بعض العبارات القاسية لإيصالها إلى مرجعيته على خلفية الأوضاع المتردية في البلد، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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