تراجع مستمر في شعبية تيّار

اتّسعت دائرة النقاش داخل قيادة تيار سياسي في ضوء التراجع المستمر في شعبيته بسبب المواقف المتشنجة التي يتفرّد بها رئيسه من دون التشاور مع أعضاء القيادة الذين يعارضون النهج الحالي لرئيس التيار، وفق أسرار "اللواء".