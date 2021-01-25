لبنان

تراجع مستمر في شعبية تيّار

Lebanon 24
25-01-2021 | 00:50
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اتّسعت دائرة النقاش داخل قيادة تيار سياسي في ضوء التراجع المستمر في شعبيته بسبب المواقف المتشنجة التي يتفرّد بها رئيسه من دون التشاور مع أعضاء القيادة الذين يعارضون النهج الحالي لرئيس التيار، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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