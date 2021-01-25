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لبنان
سفيرة سويسرا تزور وهبة اليوم
Lebanon 24
25-01-2021
|
01:46
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تزور سفيرة سويسرا في لبنان مونيكا شموتز كيرغوتس وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة اليوم.
وبحسب المعلومات فإن اللقاء هو على خلفية المراسلة السويسرية التي تسلّمها لبنان للمساعدة في التحقيق حول تحويلات مالية تخصّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشخصين مقربين منه وترتيبات الاستماع إليه في سويسرا.
المصدر:
اللواء
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