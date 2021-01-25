لبنان

حملات معيبة

Lebanon 24
25-01-2021 | 04:38
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يلاحَظ أنّ الحملات التي اشتعلت في الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي يندى لها الجبين، لما بلغته من إسفاف وخروج عن المألوف من معظم الأفرقاء.
 
المصدر: النهار
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