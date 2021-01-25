لبنان

وزير غير معني؟

Lebanon 24
25-01-2021 | 04:54
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اثناء زيارته عكار طالب وزير الزراعة عباس مرتضى "المعنيين في الدولة اللبنانية" الاهتمام بالمزارعين مصنفا نفسه في عداد "غير المعنيين".
 
المصدر: النهار
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