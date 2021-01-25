لبنان

رفع أقساط الجامعات

Lebanon 24
25-01-2021 | 05:02
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عُلم أنّ جامعات خاصة في الشمال تدرس قرار رفع الأقساط وفقاً لسعر صرف الدولار المتداول بالمنصة المصرفية (3900 ليرة)، وتُعقد اجتماعات بين عدد من إدارات الجامعات لهذه الغاية بعيداً من الأضواء.
المصدر: نداء الوطن
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