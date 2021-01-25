رفع أقساط الجامعات

عُلم أنّ جامعات خاصة في الشمال تدرس قرار رفع الأقساط وفقاً لسعر صرف الدولار المتداول بالمنصة المصرفية (3900 ليرة)، وتُعقد اجتماعات بين عدد من إدارات الجامعات لهذه الغاية بعيداً من الأضواء.

