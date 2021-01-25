لبنان

التسجيل للحصول على اللقاحات: المنصّة الإلكترونيّة تُطلق غداً.. وهذه الشروط

Lebanon 24
25-01-2021 | 06:04
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كتبت رجانا حمية في "الأخبار": أسبوعان تقريباً يفصلان لبنان عن وصول الدفعة الأولى من لقاح «فايزر». ومع هذه المرحلة التي تتهيّأ لها البلاد، تكثر الأسئلة المتعلقة به، سواء تلك التي تتمحور حول فعاليته أو الشرائح التي يستهدفها وكيفية توزيعه وغير ذلك. لكنْ، ثمة سؤال يأتي في المقدمة، وهو ذلك الذي يتعلق بكيفية التسجيل للحصول على اللقاح، وهو سؤال يتردد كثيراً اليوم مع ازدياد حاجة الناس إلى معرفة «الشروط».

الجواب عن السؤال، «يتاح» أمام الجميع مع إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل للحصول على اللقاحات غداً. هذا ما أكده رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا، الدكتور عبد الرحمن البزري. فابتداءً من هذا التاريخ، تفتح المنصة لتسجيل الأسماء وإدخال المعلومات المطلوبة للحصول على اللقاح. وفي هذا الإطار، لفت البزري إلى أن «المنصة سهلة الاستعمال، إذ يمكن الدخول إليها إما عبر الهاتف أو من عبر الاتصال بالـ Call Center الخاص باللقاح».

قبل الدخول في تفاصيل عدد الدفعات الآتية إلى لبنان ومن سيتلقى اللقاح كأولوية، يشدّد البزري على عدد من النقاط تضمنتها الخطة العامة للقاح لتسهيل العملية، إن كان لجهة الخيارات أو تحديد الأولويات. وفي هذا الإطار، يشير إلى خاصية «التسجيل بشكلٍ منفرد أو قطاعياً، أي إعطاء الفرصة للمؤسسات والنقابات وغيرها من القطاعات أن تسجّل بشكلٍ جماعي». إلى ذلك، تساعد المنصة من خلال المعلومات التي ترد إليها في «تحديد الأولويات»، أي تحديد الشرائح التي ستتلقى اللقاح في المقام الأول. إلى ذلك، تضاف «خاصيات» أخرى، منها إرشاد المسجلين إلى المراكز الأقرب إليهم التي تتوفر فيها اللقاحات، والمواعيد المحددة لذلك، كما تمنح خاصية «الإخبار عن التأثيرات الجانبية التي تحدث عقب تلقي اللقاح». ويمكن اختصار الهدف من المنصة بأنها «عملية ضبط للأوقات والأعداد لتنظيم عملية التلقيح وتفادي الفوضى».

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المصدر: الأخبار
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