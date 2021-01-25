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لبنان
الأمن الذاتي يعود من باب الصحة... مبادرات تُعيد النفَس إلى بلد نفَسه مقطوع
Lebanon 24
25-01-2021
|
06:07
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كتبت زيزي اسطفان في "نداء الوطن" "دبروا راسكن" شعار كللت به الدولة اللبنانية مسيرتها منذ عقود وتلقفه المواطنون من دون اعتراض، ليصير نمط حياة يعتمدونه في كل شؤونهم اليومية والعنوان العريض لحياتهم في الأزمات. لقد اعتاد اللبناني ان يولّد خدمات رديفة لخدمات الدولة تحل محلها عند الحاجة، وما اكثرها أوقات الحاجة تلك، وها هو اليوم يبتكر مرة جديدة حلولاً لأعتى مشكلة صحية تواجهه، ويقيم مبادرات صحية فردية تعيد إليه النفس بعد ان عجزت حكومته المنتهية الصلاحية عن تأمينها له.
باسم الأمن الذاتي خيضت حروب وشُنت حملات وأقيمت مؤتمرات أعادت الى الدولة هيبتها، هيبة لم تصمد طويلاً أمام الأزمات فعاد الأمن الذاتي ليطل برأسه في كل الاتجاهات. واليوم يبدو وكأنه ارتدى ثوباً صحياً وعاد المواطنون ليقلّعوا "شوكهم بأيديهم" ويتكلوا على أنفسهم او مرجعياتهم الدينية والحزبية ليقفوا في وجه كورونا الذي بات اشرس الأعداء ولا سيما بعدما امتلأت المستشفيات وصار الأوكسجين عملة نادرة يتم التداول بها في السوق السوداء. تجاه هذا الواقع المميت بدأت تظهر هنا وهناك مبادرات فردية لتكون سنداً للمواطن المقهور الذي لم يعد باستطاعته تأمين النفَس.
15 مليون ليرة هو المبلغ الذي طلبه أحد مستشفيات البقاع كتأمين لإدخال مريضة كورونا تحتاج الى علاج سريع بعد ان ضاق بها النفس، وقبلها كانت المريضة قد انتظرت لساعتين في مستشفى بقاعي لم يستطع تأمين سرير لها، الى أن اسفرت الاتصالات عن إدخالها الى المستشفى الحكومي في بعلبك. ويروي عماد عماد خال الصبية كيف "تبهدلوا" وتنقلوا بها ليلاً في درجة حرارة 5 تحت الصفر وعلى طرقات خطرة معرضة لعمليات سرقة وتشليح في أي لحظة. ويكمل ابن دير الأحمر روايته قائلاً: "بعد بضعة أيام أصيبت والدتي بضيق التنفس نتيجة الكورونا، وكنت قد سمعت عن شباب في المنطقة تطوعوا للمساعدة، اتصلت بهم ليلاً وعلى الفور قدم ثلاثة منهم وبعد قياس الحرارة والضغط ونسبة الأوكسجين وضعوا لها على الفور قنينة الأوكسجين التي كانت معهم وما هي إلا نصف ساعة حتى ارتاح نفسها وعادت الى طبيعتها. كانت الساعة الواحدة ليلاً والطقلس مثلجاً، بقوا معنا حتى تحسنت حالها ثم عادوا عند الثالثة صباحاً للاطمئنان اليها".
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المصدر: نداء الوطن
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