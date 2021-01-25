عون يريد من الحريري الاعتذار... الحكومة باتت في علم الغيب

كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن" لا فرق بين من يلاحق اخبار الحكومة ومن يلاحق ظله. كلاهما لا يخرجان بنتيجة سوى جني الاوهام. تصلب في المواقف ومتاهات سياسية لا تنبئ الا بمزيد من الخراب. لا أخبار يقينة عن الحكومة. يقسم المعنيون انه لا جديد بعد وان التعقيدات الداخلية سيصعب تذليلها حتى من قبل "حزب الله" الذي لم يبرز له دور فعلي بعد على خط اصلاح ذات البين على خط بعبدا - بيت الوسط. كل ما يحيط بهذا الملف يؤكد ان لا حكومة في الآتي من الايام. خرج الموضوع عن مونة الاصدقاء والحلفاء المقربين داخلياً. اما خارجياً فكان كلام وزير الخارجية السعودية خير معبّر عن سياسة بلاده التي احكمت اغلاق باب علاقتها مع لبنان.خلال زياراته الى بكركي ابلغ موفد رئيس الجمهورية سليم جريصاتي البطريرك الراعي او تمنى عليه عدم المطالبة بدعوة الحريري لزيارة بعبدا والمبادرة بهذا الاتجاه حتى ولو دفع مثل هذا الامر الرئيس المكلف الى الاعتذار. لم يعد العماد ميشال عون يهتم لبقاء الحريري ويفضل لو يعتذر. وبينما ينصب اهتمام الحريري هذه الايام على تقديم اوراق اعتماده لإعادة تأهيل وضعه عربياً ودولياً، لم يُسجل اي استقبال رسمي له او دعم واضح وموثّق حتى الساعة رغم وجود نية لدعمه اماراتياً من دون ان تتبلور اي خطوات عملية بعد. في هذا الوقت لا يزال الحريري مصراً على المضي قدماً بتكليفه ولو بقي معلقاً لعامين لاعتقاده ان الخسارة الكبرى ستقع على العهد.