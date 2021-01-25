لبنان

وهبه يحث المغتربين على مساعدة لبنان

Lebanon 24
25-01-2021 | 06:32
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كشف وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه لـ"الجمهورية"، انّه عمّم على السفارات اللبنانية حول العالم السعي لدى المغتربين اللبنانيين والهيئات المدنية والاممية القادرة، لتوفير الدعم الذي تحتاجه البلاد من المعدات الطبية والادوية على انواعها، ولا سيما منها تلك الخاصة بمواجهة وباء كورونا، تقديراً منا للقدرات اللبنانية في الخارج وحجم استعداداتهم لمساعدة اهاليهم، سواء عن طريق المؤسسات الرسمية او عبر النوادي والبلديات والهيئات المجتمعية.
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