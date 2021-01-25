لبنان

اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة

Lebanon 24
25-01-2021 | 07:08
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أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق الجبلية المقطوعة حاليا هي:
عيناتا - الارز
كفرذبيان - حدث بعلبك
المنيطرة - حدث بعلبك
العاقورة - حدث بعلبك
مرجحين - الهرمل
جرد مشمش - مرجحين.
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