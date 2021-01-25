لبنان

وساطات دون نتيجة..

Lebanon 24
25-01-2021 | 07:18
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لم تظهر في اجواء قصر بعبدا و"بيت الوسط" اي مؤشرات الى تحريك ملف تشكيل الحكومة، في موازاة غياب واضح على مستوى الوساطات الخارجية والداخلية على حدّ سواء، وفق ما أفادت "الجمهورية". 

وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ"الجمهورية"، أنّ الوساطات التي حصلت خلال الأسبوع الماضي وفي ما قبله، بقيت من دون اي نتيجة، طالما انّها لم تنجح على الأقل في تجديد اللقاءات التقليدية والمطلوبة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، وتحديد موعد اللقاء الخامس عشر الذي لم يُعقد بعد.

وعليه، تضيف المصادر نفسها، لم يبقَ في الميدان سوى مبادرة البطريرك الماروني، الذي عبّر بكل خطواته عن انّه ماض الى النهاية في طرحه، ويضيء على كل العقبات التي تواجه عملية التأليف، وصولاً الى إشارته امس الى التفسيرات المتبادلة للصلاحيات الدستورية.
المصدر: الجمهورية
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