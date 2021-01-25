لبنان

سافر أم في بيروت.. أين الحريري اليوم؟

Lebanon 24
25-01-2021 | 07:30
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كشفت مصادر "بيت الوسط"، انّ الرئيس المكلف سعد الحريري ما زال في بيروت خلافاً لما يُشاع، وانّ سفره المرتقب سيُعلن عنه في حينه، لأن ليس في الأمر سراً، فهو من كشف انّه يحضّر لزيارات عدة سواء الى فرنسا او أي دول أُخرى.
 
وفي هذه الاثناء، تطرّقت رئيسة كتلة "المستقبل" النيابية بهية الحريري امام زوارها امس، الى أزمة تشكيل الحكومة، فقالت، "إنّ الرئيس الحريري لا يدخر جهداً من أجل تحقيق ما يريده اللبنانيون، وهو كان أول من تجاوب مع مطالب الناس ولا يزال وسيبقى الى جانب الناس، وهو رغم كل العراقيل والصعوبات مستمر في العمل، على أن يكون للبنان عاجلاً أم آجلاً حكومة مهمة من إختصاصيين تكون كما يدل عليها إسمها، لتوقف انهيار اقتصاد البلد وتضعه مجدداً على سكة النهوض".
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