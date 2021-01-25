مرجع يتخوف من فوضى وانهيار قبل...

قال مرجع سياسي مطّلع إن الافق الحكومي مقفل بالكامل، لأن كل الاطراف المعنية تراهن على أن الحكومة الجديدة ستكون البديل عن الاستحقاق الرئاسي المقبل.

ويعتبر أن كل رهان على تدخل خارجي قريب في غير محله، ويبدي مخاوفه من انهيار كامل وفوضى تمهيداً لمرحلة تسوية خارجية تشبه ما بعد الحرب، ولكن بمقومات مالية واقتصادية صفر.