أبيض: تخفيف الإجراءات بوقت مبكر سيؤدي الى فقدان أي فائدة تم تحقيقها

٥/١ خلال الأسبوع الماضي، ارتفع العدد اليومي لمرضى الكورونا المتواجدين في العناية المركزة ١٦٣ مريض(٢١.٧٪). بينما زادت سعة اسرة العناية ١٢٩ سرير (١٥.٤٪). خلال الفترة ذاتها، توفي ٤٠٤ من مرضى الكورونا، ويفترض أن العديد منهم كانوا في العناية. تبلغ نسبة إشغال اسرة العناية ٩٤،٤٪ حاليًا.
— Firass Abiad (@firassabiad) January 25, 2021
٥/١ خلال الأسبوع الماضي، ارتفع العدد اليومي لمرضى الكورونا المتواجدين في العناية المركزة ١٦٣ مريض(٢١.٧٪). بينما زادت سعة اسرة العناية ١٢٩ سرير (١٥.٤٪). خلال الفترة ذاتها، توفي ٤٠٤ من مرضى الكورونا، ويفترض أن العديد منهم كانوا في العناية. تبلغ نسبة إشغال اسرة العناية ٩٤،٤٪ حاليًا.