أبيض: تخفيف الإجراءات بوقت مبكر سيؤدي الى فقدان أي فائدة تم تحقيقها

غرّد مدير مستشفى الحريري الجامعي فراس أبيض عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "خلال الأسبوع الماضي، ارتفع العدد اليومي لمرضى الكورونا المتواجدين في العناية المركزة 163 مريض(21.7٪). بينما زادت سعة اسرة العناية 129 سرير (15.4٪). خلال الفترة ذاتها، توفي 404 من مرضى الكورونا، ويفترض أن العديد منهم كانوا في العناية. تبلغ نسبة إشغال اسرة العناية 94،4٪ حاليًا".

٥/١ خلال الأسبوع الماضي، ارتفع العدد اليومي لمرضى الكورونا المتواجدين في العناية المركزة ١٦٣ مريض(٢١.٧٪). بينما زادت سعة اسرة العناية ١٢٩ سرير (١٥.٤٪). خلال الفترة ذاتها، توفي ٤٠٤ من مرضى الكورونا، ويفترض أن العديد منهم كانوا في العناية. تبلغ نسبة إشغال اسرة العناية ٩٤،٤٪ حاليًا. — Firass Abiad (@firassabiad) January 25, 2021

وأضاف: "في الأسبوع الماضي، تم إجراء 1220520 فحص للمرضى المحليين. بلغ متوسط معدل إيجابية الفحوصات 22.3٪. بعد 10 أيام من الإغلاق الصارم مع الامتثال الجيد، لا يوجد دليل واضح على أن انتشار الوباء آخذ في الانحسار، لكن فوائد الإغلاق تستغرق وقتًا للظهور. من السابق لأوانه اصدار الاحكام".ولفت أبيض الى أنه "من المتوقع أن يزداد الطلب على اسرة العناية المركزة، هذا الأسبوع. من المحتمل أن يكون التأخير في الحصول على الرعاية هو سبب الارتفاع الملحوظ في معدل وفيات حالات الكورونا خلال 10 الأيام الماضية (0.75٪ إلى 0.84٪)، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة لعلاج بعض المرضى في المنزل".وكشف أنه "ستناقش المملكة المتحدة، على الرغم من صراعها مع طفرة الكورونا الأكثر عدوى، وتسجيل ارقام قياسية لعدد المرضى في المستشفيات، ما إذا كانت ستطلب من المسافرين، بالإضافة إلى فحص PCR سلبي، الحجر الصحي في فندق. في لبنان، اخذ القرار بوقف هذا المطلب".وختم أبيض قائلاً: "هناك تعب عام ملحوظ من الإغلاق، كما عبرت القطاعات الاقتصادية عن مخاوفها أيضًا. هذا مفهوم. ومع ذلك، فإن تخفيف الإجراءات في وقت مبكر سوف يؤدي الى فقدان أي فائدة تم تحقيقها. و قديما قال المثل العربي: ان المستعجل، لا ارضا قطع، ولا جملا ابقى".