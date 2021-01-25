لبنان

مستشفى مشغرة الحكومي: فحوص الـ PCR متوفرة في مختبرنا

Lebanon 24
25-01-2021 | 09:31
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افادت ادارة مستشفى مشغرة الحكومي في بيان، "انه بعد ما تم تركيب جهاز الـ Pcr في المستشفى وتجهيزه، وحرصا منا على تقديم أفضل خدمة لأهلنا في منطقة البقاع الغربي وراشيا، أصبح بإمكاننا إجراء فحوص الـ PCR في قسم المختبر الخاص بالمستشفى للمخالطين ومن تظهر عليهم عوارض على نفقة وزارة الصحة بتعرفة قدرها 30 الف ليرة، أما الفحوص الخاصة بالسفر او دخول مستشفى بسعر 100 الف ليرة حسب تسعيرة الوزارة ، على ان تصدر النتائج في مدة أقصاها 24 ساعة".
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