لبنان

أبو شرف: الخطر ما زال موجوداً في هذه الفترة

Lebanon 24
25-01-2021 | 09:39
A-
A+
Doc-P-787475-637471646591159122.jpg
Doc-P-787475-637471646591159122.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف نقيب الأطباء شرف أبو شرف عن تشكيل خلايا من مئتين وخمسين طبيباً وخمسمئة ممرضة موزعين على الأراضي اللبنانية كافّة علماً أن الحاجة هي لثلاثمئة خلية لمتابعة مرضى كورونا في المنازل وتأمين أجهزة التنفس والأدوية التي هم بحاجة إليها في علاجهم على أن تبدأ عملها مطلع الأسبوع المقبل.
 
وفي حديث الى "صوت كل لبنان" ناشد أبو شرف الأجهزة المعنية التعاون وتأمين التمويل المطلوب لتسهيل عمل هذه الخلايا.

وجدد الدعوة الى المواطنين الالتزام بالإقفال التام والإجراءات الوقائية رأفةً بالطاقم الطبي والتمريضي مشيراً الى أن فايروس كورونا المتحور أكثر فتكاً وأسرع انتشاراً ويزيد من عدد الوفيات لكن نتائج الدراسات الأولية كشفت أن لقاح فايز فعّال لمكافحته.
 
وذكّر أبو شرف بأن الخطر ما زال موجوداً في هذه الفترة الفاصلة بين تفشي الوباء وتأمين اللقاح والمطلوب التعاون والتعاطي بمسؤولية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:41 | 2021-01-25
14:37 | 2021-01-25
14:33 | 2021-01-25
14:27 | 2021-01-25
14:27 | 2021-01-25
14:21 | 2021-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website