استمتعوا بالطقس الجميل حتى الأربعاء.. الأمطار عائدة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية لتلامس معدلاتها المعتادة وتستقر في المناطق الداخلية، كما تنشط الرياح في المناطق الشمالية في الفترة المسائية مع استمرار تكون الجليد على ارتفاع 1500 متر. وجاء في النشرة الآتي:طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ويستمر حتى بعد مساء الاربعاء، فيتأثر تدريجيا بمنخفض جوي يؤدي الى طقس ماطر بدءا من فترة ليل الاربعاء/صباح الخميس.المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل: من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استقرار في درجات الحرارة ورياح ناشطة شمالا في الفترة الصباحية، ويتكون الجليد على ارتفاع 1400 متر وما فوق خلال ساعات الصباح الأولى.الثلاثاء: غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية لتلامس معدلاتها المعتادة وتستقر في المناطق الداخلية. تنشط الرياح في المناطق الشمالية في الفترة المسائية مع استمرار تكون الجليد على ارتفاع 1500 متر.الأربعاء: غائم اجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة صباحا والتي تعود لتنخفض بشكل سريع وملحوظ بدءا من بعد الظهر، مع رياح ناشطة تشتد احيانا حيث تقارب الـ65 كلم/س إجمالا. تهطل الأمطار في فترة ليل الاربعاء/صباح الخميس مع وصول المنخفض الجوي.الخميس: غائم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة تشتد احيانا فتقارب ال75 كلم/س. تهطل الامطار وتشتد غزارتها في الفترة الليلية وتكون مترافقة مع عواصف رعدية. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليل الخميس/ فجر الجمعة مع تدني درجات الحرارة ليلامس الـ 1100 متر وما فوق.- الحرارة على الساحل من 6 الى 20 درجة، فوق الجبال من 3 الى 16 درجة، في الداخل من 10 الى 18 درجة.- الرياح السطحية: شمالية - شمالية شرقية صباحا، تتحول بعد الظهر الى جنوبية - غربية، سرعتها من 10 الى 30 كم/س.- الانقشاع: جيد.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و65 %.- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 6,39.- ساعة غروب الشمس: 17,02.