هل اشترى "حزب الله" اكبر مستشفى في صيدا؟

نفت مصادر مطلعة كل ما يحكى عن شراء "حزب الله" لمستشفى حمود في صيدا، مؤكدة ان من اشتراها هو شخصية متمولة من الطائفة الشيعية وليس الحزب.واكدت المصادر ان المستشفى عُرضت على الحزب لكنه لم يكن لديه امكانية لشرائها في هذه المرحلة فبيعت لغيره بمبلغ ٣٣ مليون دولار اميركي، علما ان سعرها يفوق ذلك بكثير وقد يصل الى ٧٥ مليون دورلا.وقالت المصادر ان احدى شروط البيع كانت دفع مستحقات الموظفين وعدم طرد اي منهم بل الحفاظ عليهم وعلى عملهم.