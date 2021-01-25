لبنان

بعد انتشار فيديو الاعتداء على عنصر بقوى الأمن.. "المعلومات" توقف المُنفذ

Lebanon 24
25-01-2021 | 10:54
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أوقفت شعبة المعلومات المدعو "س.ك." في محلة سدّ البوشريّة الذي ظهر في فيديو يوم أمس 24/1/2021 يعتدي على أحد عناصر قوى الأمن الداخلي.
التحقيق جار بإشراف القضاء المختصّ. 
 
وكان ناشطون قد تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر قيام مواطن بالاعتداء على عنصر في قوى الأمن الداخلي يرتدي بزّته الرسمية.
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