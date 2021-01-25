بعد انتشار فيديو الاعتداء على عنصر بقوى الأمن.. "المعلومات" توقف المُنفذ

أوقفت شعبة المعلومات المدعو "س.ك." في محلة سدّ البوشريّة الذي ظهر في فيديو يوم أمس 24/1/2021 يعتدي على أحد عناصر قوى الأمن الداخلي.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختصّ.

مقطع فيديو يُظهر قيام مواطن بالاعتداء على عنصر في قوى الأمن الداخلي يرتدي بزّته الرسمية. وكان ناشطون قد تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعييرتدي بزّته الرسمية.