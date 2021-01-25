لبنان

انتشال جثّة من البحر قبالة برج الفيدار - جبيل (صور)

Lebanon 24
25-01-2021 | 11:03
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قام فريق الإنقاذ البحري في الدفاع المدني بإنتشال جثة مواطن مجهول الهوية في العقد السادس من العمر قبالة برج الفيدار - جبيل.
 
وتم سحب الجثة إلى شاطئ ميناء جبيل، حيث حضرت القوى الأمنية والطبيب الشرعي للكشف عليه، على أن يتم نقلها إلى أحد المستشفيات. 
 
 
 
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