انتشال جثّة من البحر قبالة برج الفيدار - جبيل (صور)

قام فريق الإنقاذ البحري في الدفاع المدني بإنتشال جثة مواطن مجهول الهوية في العقد السادس من العمر قبالة برج الفيدار - جبيل.

وتم سحب الجثة إلى شاطئ ميناء جبيل، حيث حضرت القوى الأمنية والطبيب الشرعي للكشف عليه، على أن يتم نقلها إلى أحد المستشفيات.