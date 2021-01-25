خاب ظنهم!!!

خاب ظن بعض الذين كانوا يراهنون على تغيير معين في منصب مهمّ في الدولة، بإعتبار أن تعيين البديل يحتاج أولًا إلى حكومة، وفي حال أبصرت هذه الحكومة النور بقدرة قادر فإن هذا التعيين سيحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء الحكومة، وهو أمر متعذّر في الظروف الراهنة ووسط هذا الكمّ من الخلافات الداخلية.