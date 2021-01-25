الخروقات الجوية للعدو الإسرائيلي

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:بتاريخ 24 / 1 / 2021 اعتباراً من الساعة 9.50 ولغاية الساعة 23.15 تم تسجيل /4/ خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدوّ الإسرائيلي، تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.وبتاريخ 24 / 1 / 2021 اعتباراً من الساعة 13,45 ولغاية الساعة 16.30 تمّ تسجيل /4/ خروقات جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.