لبنان

لطلاب "اللبنانية".. إضراب لمدة اسبوع

Lebanon 24
25-01-2021 | 11:52
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طالب الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية، في بيان اليوم، "مجلس الجامعة المؤلف من وزير التربية والتعليم العالي ورئيس الجامعة بالعمل فورا على اجتراح الحلول المناسبة لإنجاز ملف التفرغ".

كما طالبوا وزير التربية "باتباع المسار القانوني المناسب لتحقيق إقراره، بما في ذلك العمل على إصدار مرسوم جوال للتفرغ". وناشدوا "الرؤساء الثلاثة العمل للحفاظ على الجامعة والمسارعة إلى إنقاذها قبل فوات الأوان وذلك نتيجة تسرب عدد كبير من أساتذتها إلى الخارج في ظل الأوضاع المحلية الراهنة".
 
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