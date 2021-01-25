لبنان

أبي اللمع ومحفوض أمام القضاء بملف تفجير مرفأ بيروت

Lebanon 24
25-01-2021 | 12:07
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يحضر كل من عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ماجد إدي أبي اللمع ورئيس "حركة التغـيير" المحامي ايلي محفوض أمام النيابة العامة التمييزية ليتقدما بإخبار حول جريمة إنفجار مرفأ بيروت بعد ورود معلومات جديدة تتعلق بالملف المذكور. وذلك الساعة العاشرة صباح يوم غد الثلاثاء أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت .

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