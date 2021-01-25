كوبيش.. صوت الضمير!

نُقل عن مسؤول حزبي أن بعض المسؤولين إرتاحوا من الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش بعدما تمّ تعيينه مندوبًا خاصًا في ليبيا، لأنه كان صريحًا إلى حدود كبيرة عندما كان يصرّح عن تقاعس أهل السلطة في القيام بواجباتهم. ووصفه بأنه "كان بمثابة صوت الضمير لبعض الذين لم يعد للضمير من مكان في قاموسهم".