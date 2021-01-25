وهبة استقبل السفيرة السويسرية

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأغمال، شربل وهبه، سفيرة سويسرا لدى لبنان، مونيكا شموتز كيرغوتسكد.

ولفت الوزير وهبة بعد اللقاء إلى أن "السفيرة أكّدت على العلاقات الطيبة التي تربط لبنان بسويسرا وكانت مناسبة لتهنئتنا على المواقف التي يتخذها لبنان في المنتديات الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير وازاء تنفيذ عقوبة الاعدام ومسألة التوقيف التعسفي للمواطنين. وتفاهمنا على هذه المواضيع".

وأضاف: "في ما يعني ما يتم تداوله بالنسبة للمسائل المعروضة أمام القضاء، وأعلم أن هذا الموضوع مهم جدا للرأي العام، أرى وجوب الحفاظ على السرية المطلقة إلى أن يقول القضاء كلمته. واتمنى على وسائل الإعلام تغطية الخبر كما هو دون تأويل أو إضافة أو تحوير في الكلام.. أمام القضاء اللبناني طلب من القضاء السويسري ولم أطلع على محتوى الملف الذي اودعته سفيرة سويسرا إلى جانب وزارة العدل قبل فترة من زيارتها لي اليوم. وأتمنى أن يترك للقضاء اللبناني كامل الحرية للإدلاء واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن".

من جهتها أشارت سفيرة سويسرا إلى أن "لا تعليق لديها حول الملف الذي تحدث عنه الوزير وهبه"، ولفتت إلى ان "المسألة تعود إلى وزير العدل السويسري والمدعي العام في سويسرا الذي وجه الطلب للمساعدة القضائية ولا شيء عندي أدلي به".