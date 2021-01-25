ماذا تفعل القوات الإسرائيلية قبالة بلدة كفركلا؟

تقوم قوات العدو الاسرائيلي بأعمال صيانة للسياج الحديدي فوق الجدار الاسمنتي عند محلة العبارة قبالة بلدة كفركلا بواسطة رافعة. كما شوهد وفد عسكري من قوات العدو وثلاث آليات مدنية تتفقد المنطقة المذكورة.

