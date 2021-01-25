ضبط لحوم مجلّدة منتهية الصلاحية في هذه المنطقة! (صور)

بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، ضبطت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة ملحمتين في منطقة صبرا بمؤازرة القوى الأمنية ، وذلك بعدما تبين وجود لحوم مجلدة منتهية الصلاحية في احداها وتم حجز البضائع ريثما يتم تلفها، كما تم تسطير محضر ضبط في الملحمة الأخرى لعدم الالتزام بشروط السلامة الغذائية وتم أخذ عينات من اللحوم الى المختبر لفحصها.