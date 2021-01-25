لبنان

"المالية" تضع 9 ملايين طابع مالي من فئة الـ250 ليرة في التداول

Lebanon 24
25-01-2021 | 12:39
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 أعلنت وزارة المالية أنها وضعت تسعة ملايين طابع مالي من فئة ال 250 ليرة في التداول.
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