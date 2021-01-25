عون منح كوبيتش وسام الأرز الوطني

استقبل رئيس الجمهوية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه، ومنحه تقديرا للدور الذي لعبه في تعزيز العلاقات بين لبنان والامم المتحدة خلال وجوده في لبنان.

وأكد الرئيس عون خلال استقباله كوبيتش تمسك لبنان بالمواثيق والقرارات الدولية وخصوصاً القرار 1701.

من جهته، قال كوبيتش: "اغادر لبنان لكنني باق قلبياً فيه، والامم المتحدة ستستمر في عملها من اجل مصلحة لبنان".