لبنان

السرياني العالمي: على بكركي لعب دورها التاريخي في انقاذ لبنان

Lebanon 24
25-01-2021 | 11:00
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طالب رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي ابراهيم مراد في بيان، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بأن تمارس بكركي دورها التاريخي الجوهري في حماية الكيان اللبناني كما دائماً وخاصة في هذه المرحلة المصيرية الخطيرة التي اغرقت لبنان وشعبه في المستنقع الايراني حيث اصبح لبنان الورقة الاقوى  بيدها لأي تفاوض سوف يحصل، معتبراً أن ايران ومحورها عبر الاسد حزب الله اغرقوا لبنان بالفساد والسمسرة والعمالة لأجل مكاسب ومصالح خاصة ادت الى انهيار سياسي وامني وثقافي واجتماعي وغذائي واقتصادي جاعلة من لبنان دولة فاشلة وشعب يفتقد الى ادنى مستويات العيش الحر الكريم وذلك كله للسيطرة والاطباق التام على ما تبقى من  مقومات السيادة والصمود.
مراد ناشد البطريرك الماروني بجمع الاحزاب والتنظيمات والشخصيات السيادية تحت عباءة بكركي كما فعل المثلث الرحمات البطريرك الكاردينال صفير رحمه الله، ووضع ورقة انقاذية اجبارية تحاكي الاغتراب اللبناني والمجتمعين الدولي والعربي وتطالبه بالتدخل تحت الفصل السابع لاخراج لبنان من فم وقبضة ايران قبل فوات الاوان، مؤكداً بأن الاتصالات واللقاءات التي اجريناه سابقاً ونجريها اليوم مع المجتمعين الدولي والعربي تأكد لنا بأن الدول الصديقة للبنان لن تتخلى عنه شرط ان تكون هنالك مطالب واضحة وصريحة من المجتمع اللبناني للتدخل.
 
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