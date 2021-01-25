مرتضى لدياب وغجر: للكشف على الأضرار وتعويض المزارعين في سهل عكار

وجه وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى، الذي زار المناطق المتضررة في سهل عكار نتيجة فيضان مياه نهري الكبير والأسطوان ومجرى النهر الكبير، كتابين منفصلين الى كل من رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب ووزير الطاقة ريمون غجر، طالبا "تكليف المعنيين القيام بمسح عاجل للأضرار وتعويض المتضررين واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة على ضفاف كلا النهرين، حماية للسلامة العامة وحفاظا على القطاع الزراعي والمزارعين وأرزاقهم".