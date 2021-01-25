لبنان

بزي طالب وزير الصحة باعتماد مستشفى بنت جبيل الحكومي كمركز للتلقيح

Lebanon 24
25-01-2021 | 13:56
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أجرى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي اتصالا هاتفيا بوزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، تناول فيه اعتماد مستشفى بنت جبيل الحكومة كمركز للتلقيح ضد وباء كورونا تنفيذا لقرار الوزير في 5 كانون الثاني.

وأوضح بزي ان "مراجعات من بلدية بنت جبيل ورئيس مجلس ادارة مستشفى بنت جبيل الحكومي أكدت ان البيانات الرسمية باعتماد مراكز التلقيح لم تلحظ المستشفى المذكور. وقد أبدى وزير الصحة كل التجاوب معلنا انه سيتم تصحيح ذلك".
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