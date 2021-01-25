لبنان

تمديد مهلة تسديد الضريبة.. بيان هام من وزير المالية

Lebanon 24
25-01-2021 | 14:09
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وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني قراراً مدد بموجبه لغاية 1/3/2021 ضمنا، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن سنة 2020 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.
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