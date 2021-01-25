إخبار ضد محتكري ومهربي حليب الأطفال المدعوم

تقدم المحامون حسن بزي، بيار الجميل، جاد طعمة، هيثم عزو، مازن صفية، نجيب فرحات، جوزيف وانيس، فرنسواز كامل، باسل عباس، جان بيار خليفة، الياس طعمة، مريم حمدان والصحافي جوي حداد من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" بإخبار للنيابة العامة المالية سُجل برقم 164/2021 وذلك ضد كل من يظهره التحقيق من الشركات والتجار والمستوردين ممن يحتكرون حليب الأطفال المدعوم لتهريبه وبيعه في السوق السوداء أو تخزينه بقصد إخفائه من الأسواق والتلاعب بسعره من أجل جني الأرباح، وذلك على حساب صحة وسلامة الأطفال ولا سيما الرضع منهم، على أن يتخذ النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الإجراءات المناسبة لدى إحالة الإخبار اليه.