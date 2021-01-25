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لبنان
مستشفى قلب يسوع: توسيع القدرة الإستيعابية لقسم كوفيد19 الى 50 سريرا
Lebanon 24
25-01-2021
|
13:46
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أعلن مكتب التواصل والشؤون العامة في "مستشفى قلب يسوع"، في بيان، انه "مع إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومع اكتظاظ قسم كورونا في المستشفى بالمرضى، أضيف 20 سريرا لإستقبال المصابين بالوباء الذين يمضون أياما في قسم الطوارئ نتيجة تعذر وجود سرير شاغر لهم، وبذلك أصبح العدد الإجمالي للأسرة المخصصة لمرضى كورونا في المستشفى 50 سريرا".
ولفت الى ان "إدارة المستشفى تعمل جاهدة لتجهيز 6 أسرة للعناية المركزة المخصصة لمرضى كورونا، بالإضافة إلى الأربعة الحالية، بعدما بلغت العناية الفائقة طاقتها الإستيعابية".
وذكر بأن "محاولات المستشفيات للحد من تفشي فيروس كورونا ليست كافية، إذا لم تتزامن مع الوعي الجماعي والإلتزام الشخصي للإجراءات الوقائية للتخلص من هذا الوباء المستشرس".
وختم: "لا بد من الأخذ في الإعتبار تحديات المستشفيات من حيث الموارد المادية والبشرية، نتيجة كلفة تجهيز أسرة جديدة لمرضى كورونا، من جهة، والنقص الملحوظ في الكوادر البشرية، من جهة أخرى".
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