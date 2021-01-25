الخارجية تدين محاولة الاعتداء الصاروخي على الرياض

تدين وزارة الخارجية والمغتربين محاولة الاعتداء الصاروخي على مدينة الرياض. كما تستنكر الوزارة اي استهداف للمدنيين الأبرياء وتعتبره انتهاكاً للقوانين الدوليّة التي تحرّم التعرّض للمدنيين.

إنّ الوزارة تشجب أيّ اعتداء من أي جهة أتى على سيادة المملكة العربيّة السعودية الشقيقة وتعرب في هذا الاطار عن كامل تضامنها مع المملكة ضد أيّة محاولات لتهديد استقرارها وأمنها.