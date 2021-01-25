الأمن العام يحدّد يوماً يسمح فيه بدخول اللبنانيين العالقين في سوريا

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنّه "عطفاً على بيانها المتعلق بإتخاذ اجراءات استثنائية خلال فترة الإقفال العام، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنه سيتم استثنائياً بتاريخ 27/1/2021، ولمدة يوم واحد، السماح بدخول اللبنانيين وعائلاتهم العالقين في سوريا، والراغبين بالعودة الى لبنان عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين من الساعة 9.00 صباحاً ولغاية الساعة 18.00 مساءً شرط حيازتهم عل فحص PCR ، نتيجته سلبية، ولا تزيد مدته عن 96 ساعة من سوريا، على أن يخضعوا مجدّداً لفحص PCR على الحدود من قبل فرق وزارة الصحة العامة.

كما يهم هذه المديرية العامة أن تشير الى أنها ستعاود تطبيق الاجراءات التي كان معمولاً بها قبل تاريخ 14/1/2021 فور إلغاء التدابير الاستثنائية المتخذة خلال فترة الإغلاق العام".