لبنان

الى الصحافيين الذين يرغبون بتلقي اللقاحات.. إقرأوا هذا الخبر

Lebanon 24
25-01-2021 | 16:30
A-
A+
Doc-P-787559-637471846194367013.jpg
Doc-P-787559-637471846194367013.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:
بناء على الاجتماع الذي عقد اليوم بين وزيرة الاعلام منال عبد الصمد ونقيبي الصحافة والمحررين عوني الكعكي وجوزف القصيفي ورئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، في شأن حملة التطعيم الخاصة بالاعلاميين والصحافيين،ضد وباء كورونا،
تطلب نقابة المحررين الى الصحافيين الذين يرغبون بتلقي اللقاحات ضد فايروس كورونا، تزويدها بالمعلومات الآتية:
الأسم:
الصفة: محرر-مراسل- مصور
العمر :
 
وذلك عبر الواتس أب في مهلة أقصاها يوم الخميس في 28 كانون الثاني 2021:
03341083
70944406
03590927
03528604
 
من جهة ثانية، تذكر نقابة المحررين الزملاء الذين لم يتسلموا بطاقتهم النقابية عن العام 2021 بأن النقابة ستفتح أبوابها غدا الثلاثاء في 26 الجاري بصورة استثنائية لهذا الغرض. 

اشارة الى ان الزملاء الذين سددوا اشتراكهم السنوي عن العام 2020 وما دون هم معفيون من الاشتراك السنوي عن العام 2021 بناء على قرار مجلس النقابة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:20 | 2021-01-25
17:05 | 2021-01-25
17:04 | 2021-01-25
16:53 | 2021-01-25
16:46 | 2021-01-25
16:44 | 2021-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website