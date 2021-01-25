الى الصحافيين الذين يرغبون بتلقي اللقاحات.. إقرأوا هذا الخبر

صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:بناء على الاجتماع الذي عقد اليوم بين وزيرة الاعلام منال عبد الصمد ونقيبي الصحافة والمحررين عوني الكعكي وجوزف القصيفي ورئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، في شأن حملة التطعيم الخاصة بالاعلاميين والصحافيين،ضد وباء كورونا،تطلب نقابة المحررين الى الصحافيين الذين يرغبون بتلقي اللقاحات ضد فايروس كورونا، تزويدها بالمعلومات الآتية:الأسم:الصفة: محرر-مراسل- مصورالعمر :وذلك عبر الواتس أب في مهلة أقصاها يوم الخميس في 28 كانون الثاني 2021:03341083709444060359092703528604