جولة لمراقبي حماية المستهلك على محطات المحروقات ومحلات بيع الاعلاف في عكار

جال مراقبون من مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بمؤازرة من عناصر مكتب حلبا في مديرية امن الدولة في محافظة عكار، على محطات المحروقات ومحلات بيع الاعلاف في المنطقة، للتأكد من عدم الاحتكار.

وشملت الجولة بلدة حلبا الى الخط الرئيسي الممتد حتى مستديرة ببنين-العبدة.

وتم تسجيل محضر ضبط بحق احدى محطات الوقود لعدم التزامها السعر الرسمي. كما سطر محضر اخر بحق احد اصحاب محلات بيع الاعلاف بسبب الفواتير غير المفصلة للاعلاف.