اليكم نسبة الاصابات والوفيات والشفاء في جبيل منذ بداية ازمة كورونا

سجلّت مدينة جبيل منذ بداية انتشار كورونا في لبنان ولغاية اليوم، ١٠٤٢ حالة ايجابية بالفيروس، ٧ منهم حالات وفاة، ٨١٨ منهم شفاء تام، و٢١٧ شخص لا تزال حالتهم ايجابيّة.وبالتالي فإنّ نسبة الشفاء لغاية تاريخ ٢٤ كانون الأّوّل ٢٠٢١ وصلت إلى ٧٨٪؜ ونسبة الوفيات ١٪؜، وعلى أمَل أن تصبح نسبة الإصابات صفر خلال الأشهر المقبلة.