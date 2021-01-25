لبنان

صرخة في صيدا (فيديو)

Lebanon 24
25-01-2021 | 16:09
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أعيد بعد ظهر اليوم فتح الطريق عن تقاطع ايليا في صيدا بعدما أقفله محتجون ظهرا احتجاجا على الغلاء والأوضاع المعيشية والصحية المتردية.
 
وكان توافد عدد من المحتجين، ظهر اليوم، إلى حديقة الناتوت وسط ساحة تقاطع ايليا في صيدا تلبية لدعوة ناشطين من حراك المدينة، احتجاجا على الغلاء المعيشي وانعدام قدرة المواطن على تأمين حاجاته الأساسية، في ظل الاقفال العام وحظر التجوال المستمر منذ أحد عشر يوما تطبيقا لقرار المجلس الاعلى للدفاع للحد من انتشار كورونا.

وتخلل التحرك مسيرة للمحتجين تجوب أحياء وشوارع المدينة وسط إجراءات اتخذتها عناصر القوى الأمنية.

وقد اعترض المحتجون حركة السيارات في ساحة ايليا، وافترشوا الارض وقطعوا الطريق جزئيا.
 

 
 
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