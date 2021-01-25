لبنان

قائد الجيش استقبل كوبيتش مودعا

Lebanon 24
25-01-2021 | 16:32
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيتش في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته.
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جوزاف عون

يان كوبيتش

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