بعد ارتفاع اسعاره بشكل جنوني... هبة من عقار IVERMECTIN لوزارة الصحة!

تسلمت وزارة الصحة العامة مئة وثمانية وعشرين علبة من عقار Ivermectin مقدمة كهبة من مجموعة B&S للعناية لمديرها العام باسم جعفر، كمساهمة لوقف بيع الدواء في السوق الموازية، على أن تقوم الوزارة بتوزيع الهبة مجانا للمرضى وفق وصفة طبية من الطبيب المعالج.