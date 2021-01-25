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لبنان
بعد ارتفاع اسعاره بشكل جنوني... هبة من عقار IVERMECTIN لوزارة الصحة!
Lebanon 24
25-01-2021
|
16:41
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تسلمت وزارة الصحة العامة مئة وثمانية وعشرين علبة من عقار Ivermectin مقدمة كهبة من مجموعة B&S للعناية لمديرها العام باسم جعفر، كمساهمة لوقف بيع الدواء في السوق الموازية، على أن تقوم الوزارة بتوزيع الهبة مجانا للمرضى وفق وصفة طبية من الطبيب المعالج.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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