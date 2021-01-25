لبنان

بعد ارتفاع اسعاره بشكل جنوني... هبة من عقار IVERMECTIN لوزارة الصحة!

Lebanon 24
25-01-2021 | 16:41
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 تسلمت وزارة الصحة العامة مئة وثمانية وعشرين علبة من عقار Ivermectin مقدمة كهبة من مجموعة B&S للعناية لمديرها العام باسم جعفر، كمساهمة لوقف بيع الدواء في السوق الموازية، على أن تقوم الوزارة بتوزيع الهبة مجانا للمرضى وفق وصفة طبية من الطبيب المعالج.
المصدر: الوكالة الوطنية
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Ivermectin

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