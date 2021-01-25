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لبنان
تمديد العمل مع شركة باتكو في مركز معالجة النفايات في حبالين
Lebanon 24
25-01-2021
|
16:32
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أعطى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل مع شركة باتكو، وهي شركة ملتزمة باعمال إدارة وصيانة مركز معالجة النفايات المنزلية الصلبة في حبالين التابع لاتحاد بلديات قضاء جبيل.
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