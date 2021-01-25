تمديد العمل مع شركة باتكو في مركز معالجة النفايات في حبالين

أعطى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل مع شركة باتكو، وهي شركة ملتزمة باعمال إدارة وصيانة مركز معالجة النفايات المنزلية الصلبة في حبالين التابع لاتحاد بلديات قضاء جبيل.